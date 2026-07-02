Listos los Octavos de Final del Mundial 2026: clasificados, partidos y dónde ver en vivo

Quedaron definidos los Octavos de Final del Mundial 2026 y con estos por fin conocemos a los 16 mejores equipos de esta edición de la Copa del Mundo. México está entre ellos, quien jugará el ansiado quinto partido ante Inglaterra.

Si los 16avos nos regalaron partidos de alarido y momentos heroicos, como el Cabo Verde vs Argentina o el Portugal vs Croacia, los Octavos de Final pronostican partidos de alta tensión, como el Portugal vs España, un duelo de quiniela reservada. Brasil ante la potente Noruega de Haaland, y ni qué decir del Paraguay vs Francia, un duelo donde los sudamericanos intentarán dar la nueva campanada.

Así se juegan los Octavos de Final del Mundial 2026: fechas y horarios y dónde ver en vivo

Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a partir del próximo sábado 4 de julio. Todos los partidos los podrás ver por las plataformas con derechos como VIX de Televisa, o algunos por TV abierta y otros sistemas de streaming. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche también hay posibilidades de ver las transmisiones completamente gratis en las megapantallas que han instalado los gobiernos locales.

Clasificados - posibles rivales - fecha

Canadá vs Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo)

vs | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo) Paraguay vs Francia | sábado 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo)

vs | sábado 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo) Brasil vs Noruega | domingo 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)

vs | domingo 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo) México vs Inglaterra | domingo 5 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) | Estadio Azteca (Ciudad de México)

vs | domingo 5 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) | Estados Unidos vs Bélgica | lunes 6 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo)

| lunes 6 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) Portugal vs España | Lunes 6 de julio, 13:00 horas (14:00 en Quintana Roo)

vs | Lunes 6 de julio, 13:00 horas (14:00 en Quintana Roo) Argentina vs Egipto | Martes 7 de julio, 10:00 horas (11:00 en Quintana Roo)

| Martes 7 de julio, 10:00 horas (11:00 en Quintana Roo) Suiza vs Colombia | Martes 7 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)

¿Cómo quedaron los 16avos de final? Todos los resultados, aquí

Sudáfrica 0-1 Canadá | 28 de junio - Final

| 28 de junio - Brasil 2-1 Japón | 29 de junio - Final

2-1 Japón | 29 de junio - Alemania 1-1 Paraguay (3-4 penales) | 29 de junio - Final

(3-4 penales) | 29 de junio - Países Bajos 1-1 Marruecos (2-3 penales) | 29 de junio - Final

(2-3 penales) | 29 de junio - Costa de Marfil 1-2 Noruega | 30 de junio - Final

| 30 de junio - Francia 3-0 Suecia | 30 de junio - Final

Suecia | 30 de junio - México 2-0 Ecuador | 30 de junio - Final

Ecuador | 30 de junio - Inglaterra 2-1 RD Congo | 1 de julio - Final

RD Congo | 1 de julio - Bélgica 2-1 Senegal | 1 de julio - Final

Senegal | 1 de julio - Estados Unidos 2-0 Bosnia | 1 de julio - Final

Bosnia | 1 de julio - España 3-0 Austria | 2 de julio - Final

Austria | 2 de julio - Portugal 2-1 Croacia | 2 de julio - Final

Croacia | 2 de julio - Suiza 2-0 Argelia | 2 de julio - Final

Argelia | 2 de julio - Australia 1-1 Egipto (2-4 en penales) | 3 de julio - Final

(2-4 en penales) | 3 de julio - Argentina 3-2 Cabo Verde | 3 de julio - Final

| 3 de julio - Colombia 1-0. Ghana | 3 de julio - Final