Pensaron que estaba muerto, pero solo estaba alcoholizado en Champotón

Una persona tendida sobre la banqueta con su motocicleta a un lado generó una fuerte alerta entre vecinos y la movilización de elementos de emergencia en la calle 4 de la colonia Cristóbal Colón.

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Tras percatarse de la presencia del hombre tirado en la vía pública, los colonos pensaron que ya no tenía signos vitales, razón por la que procedieron a llamar de inmediato a los números de emergencia 911.

Al llegar las unidades policiales al sitio, los uniformados y paramédicos confirmaron que esta persona en realidad se encontraba ilesa, pero bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que se quedara profundamente dormido a mitad de la calle.

Los oficiales procedieron a localizar a sus familiares, quienes finalmente arribaron al lugar para hacerse cargo de él y de la unidad. Curiosos en el lugar platicaron lo ocurrido, destacando que, en efecto, se llevaron el susto de sus vidas al pensar que estaba muerto.

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JGH