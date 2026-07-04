¡Histórico debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026! Visma golpea primero y Vingegaard es líder

El Tour de Francia 2026 inició llenó de emociones en Barcelona. La contrarreloj por equipos de 19.7 kilómetros fue más que vibrante, el Team Visma | Lease a Bike de inmediato mostró quién será el jefe y dio un golpe de autoridad en la mesa parando el cronómetro en 21:47.87 y quedarse con la primera etapa donde Jonas Vingegaard se puso el maillot amarillo por primera vez desde 2023.

Pero la gran noticia para México fue el trepidante e histórico debut de Isaac del Toro, la nueva joya mexicana en el ciclismo, que mostró que dará muchos problemas a los líderes, y por qué no, arrebatarles la cima.

Isaac del Toro "embiste" junto al UAE Team Emirates en la contrarreloj

El hijo de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro superó de manera sobresaliente el primer examen en la Grande Boucle y el UAE Team Emirates finalizó en la tercera posición de la etapa, a tan solo 11 segundos del bloque de Visma.

La actuación del mexicano fue fundamental: en el exigente ascenso final a Montjuïc, Del Toro se lanzó al frente junto a su líder, Tadej Pogačar, realizando un desgaste descomunal para destrozar el viento y dejar al esloveno en la mejor posición de cara a la meta. Gracias a este titánico esfuerzo colectivo, Isaac del Toro se colocó en la sexta posición de la clasificación general, a escasos 26 segundos del liderato de Vingegaard, mostrando que está listo para competir al máximo nivel.

29 años después aparece un mexicano en La Tour de Francia



Isaac del toro finaliza sexto en la primera etapa

pic.twitter.com/TGMSQHPpdG — Andrés González (@andresglezr) July 4, 2026

El Team Visma vuela en Barcelona y el INEOS roza la gloria

La batalla por la victoria de etapa estuvo al límite. El Netcompany INEOS, impulsado por un relevo imperial del italiano Filippo Ganna, acarició el triunfo durante gran parte de la tarde. No obstante, la tremenda potencia del Visma en las rampas de Montjuïc terminó por arrebatarle la gloria a la escuadra británica por apenas 7 segundos.

Clasificación General tras la Etapa 1: Top 6