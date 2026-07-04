Mujeres Bienestar llega a 146 mil beneficiarias en Michoacán, informa Leticia Ramírez

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que más de 146 mil mujeres en Michoacán reciben la Pensión Mujeres Bienestar, durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Jerónimo Purenchécuaro, municipio de Quiroga.

En su mensaje, la funcionaria federal destacó que este programa representa un acto de justicia para mujeres de 60 a 64 años, al reconocer su aportación al país, sus familias y sus comunidades.

¿Qué dijo Leticia Ramírez sobre la Pensión Mujeres Bienestar?

Ramírez Amaya afirmó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres ya reciben este apoyo, impulsado por el Gobierno federal como parte de los programas sociales de la Cuarta Transformación.

La secretaria explicó que la pensión está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y que, al cumplir 65, pueden incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.

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También sostuvo que el programa atiende una deuda histórica con las mujeres, especialmente con quienes han dedicado gran parte de su vida al trabajo de cuidados, al hogar, a la comunidad y a la construcción del país.

¿Qué otros programas destacó la secretaria de Bienestar?

Durante su intervención, Leticia Ramírez mencionó otros programas federales, como la pensión para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, Salud Casa por Casa, Sembrando Vida, las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, además de créditos a la palabra para mujeres y Centros Libres.

La funcionaria también resaltó el valor histórico de Quiroga y de la región purépecha, al recordar figuras como Vasco de Quiroga y Lázaro Cárdenas del Río, a quienes vinculó con los principios del humanismo mexicano.

Ante mujeres de comunidades de la Ribera del Lago de Pátzcuaro, Ramírez Amaya agradeció el recibimiento y llamó a continuar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción de una patria con bienestar, igualdad y felicidad para todas y todos.

IO