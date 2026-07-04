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Hallan sin vida a adulto mayor al interior de una vivienda en la colonia Esperanza de Campeche

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Adulto mayor fallece en su vivienda en Campeche

Un adulto mayor fue encontrado sin vida en su vivienda de la colonia Esperanza, tras ser hallado por sus familiares recostado en una hamaca.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

4 de jul de 2026

1 min

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Colonia Esperanza: hallan sin vida a vecino en su hogar
Colonia Esperanza: hallan sin vida a vecino en su hogar

Un adulto mayor fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en la colonia Esperanza, luego de que sus familiares intentaran despertarlo y notaran que no respondía.

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Los hechos ocurrieron en la calle Antonio González Curi, entre Marañón y Piña, donde sus familiares lo hallaron recostado en una hamaca. Al tratar de moverlo y ver que no reaccionaba, dieron aviso al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía y paramédicos del Sector Salud, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que tenía varias horas de haber fallecido. El sitio quedó bajo resguardo para los procedimientos correspondientes.

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