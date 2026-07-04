Albergue “Transformar Vidas” logra repatriaciones y casos de éxito en Cancún

Aunque la ciudad aún no cuenta con un censo preciso de personas en situación de calle, autoridades del Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA) aseguraron que las historias de éxito comienzan a multiplicarse, incluso con la reunificación de extranjeros con sus familias.

El director del IMCA, Alberto Ortuño, informó que el albergue “Transformar Vidas”, inaugurado en abril, ya comenzó a dar resultados. Actualmente brinda atención a 43 hombres mayores de edad con problemas de adicciones, de una capacidad total de 50 espacios.

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Entre los casos más relevantes destaca el de una mujer francesa. “Ella vivía en situación de calle desde hace varios años y será repatriada el próximo 8 de julio, tras un trabajo coordinado entre el Instituto, la Comunidad Terapéutica Santa María, el consulado y sus familiares en Francia. Esa, para nosotros, ya es una historia de éxito”, señaló.

A este logro se suma la repatriación de un ciudadano estadounidense, además del seguimiento a otros extranjeros con quienes ya se estableció comunicación con sus familias.

Explicó que llegan personas deportadas desde Estados Unidos que terminan en Cancún y requieren atención integral. Las principales adicciones continúan siendo el alcoholismo y el consumo de marihuana y cocaína.

Indicó que las zonas con mayor concentración siguen siendo el Parque de las Palapas, las inmediaciones del exhospital general, la avenida Tulum, el “Chetumalito” y algunos domos deportivos, como el de la Supermanzana 59.

Destacó que, hasta el momento, no han detectado menores de edad en situación de calle con problemas de adicciones, ya que todos los usuarios atendidos tienen más de 30 años. Admitió que solo una minoría se incorpora de manera voluntaria a un proceso de rehabilitación.