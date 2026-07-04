SSP implementa operativo vial por concentración tras partido de México

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que ante la posible concentración de personas al finalizar el partido de la Selección Mexicana, se implementará un dispositivo preventivo y vial en la zona del Monumento a la Patria.

El objetivo es ordenar la movilidad, proteger la integridad de las personas asistentes y prevenir situaciones de riesgo, especialmente ante la posible presencia de niños, adolescentes y adultos mayores.

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Como parte del dispositivo, se realizarán cierres viales en los siguientes puntos: Paseo de Montejo por avenida Pérez Ponce (a la altura de Walmart); Calle 58A, avenida Carlos Torre Repetto con avenida Cupules; Prolongación Montejo con calle 21 (a la altura de la Ford); Calle 60 con avenida del Deportista (Estadio Salvador Alvarado) y Avenida Rómulo Rozo con calle 27.

Asimismo, se instalarán puntos de acceso y filtros preventivos para evitar el ingreso de objetos de riesgo, como envases de vidrio, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, pirotecnia, palos, tubos, objetos contundentes, aerosoles, armas o réplicas, así como cualquier artículo que pueda ser utilizado para causar daño.

Se recuerda que no estará permitido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública ni en las inmediaciones del área de concentración, conforme a la normatividad vigente.

La SSP llama a evitar conductas de riesgo, como subirse a estructuras, monumentos, árboles, postes, semáforos, señales viales o mobiliario urbano, así como lanzar objetos o realizar acciones que puedan provocar accidentes.

En caso de detectarse conductas peligrosas, se actuará conforme a los protocolos correspondientes y a la normatividad aplicable.

Si hubiera ajustes en horarios de eventos deportivos o modificaciones al dispositivo vial, la información se dará a conocer a través de los canales oficiales.