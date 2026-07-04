Gobernador Bedolla destaca centros contra violencia de género durante entrega de Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la instalación de 127 Centros Libres para Mujeres en la entidad, durante el evento de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Jerónimo Purenchécuaro, municipio de Quiroga.

En su mensaje, el mandatario estatal dio la bienvenida a Sheinbaum y resaltó que la gira presidencial por Michoacán inició desde el viernes con actividades públicas, incluida la conferencia matutina y un evento en Pátzcuaro.

¿Qué dijo Alfredo Ramírez Bedolla en Quiroga?

Ramírez Bedolla afirmó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia representa un hecho histórico, al ser la primera mujer en encabezar el Gobierno de México.

El gobernador también agradeció el respaldo federal al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia con la que, dijo, se busca atender distintas necesidades sociales en el estado.

Noticia Destacada Sheinbaum anuncia nuevas obras y más de 4 mil mdp para comunidades purépechas en Michoacán

Durante su intervención, subrayó que el evento fue dedicado a mujeres, como parte de la política social impulsada por el Gobierno federal.

¿Qué son los Centros Libres para Mujeres en Michoacán?

Bedolla informó que en Michoacán se instalarán 127 Centros Libres para Mujeres, espacios que contarán con atención jurídica, psicológica, trabajo social, servicios de salud, orientación laboral y capacitación en artes y oficios.

El gobernador señaló que la cifra supera el número de municipios del estado, que son 113, y explicó que también habrá centros en zonas indígenas de la Meseta Purépecha.

De acuerdo con Ramírez Bedolla, estos espacios permitirán brindar atención directa a mujeres de pueblos originarios, una medida que calificó como inédita en Michoacán.

El evento en Quiroga formó parte de la visita de Claudia Sheinbaum a la entidad, donde también encabezó actividades relacionadas con becas para niñas, niños y jóvenes, así como programas de bienestar.

IO