Claudia Sheinbaum reacciona a la eliminación de México en el Mundial 2026 con mensaje de apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum alentó a la Selección Mexicana tras su salida del Mundial 2026 con un mensaje publicado en redes sociales.

La eliminación de México en el Mundial 2026 generó múltiples reacciones, entre ellas la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana tras la derrota frente a Inglaterra.

Luego de que el Tricolor quedara fuera del torneo al caer ante el conjunto inglés en los octavos de final, la mandataria reconoció el esfuerzo realizado por los jugadores y destacó la entrega mostrada durante su participación en la Copa del Mundo.

¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

A través de su cuenta oficial, Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en el que invitó a no perder el ánimo pese al resultado y resaltó la importancia de representar al país con orgullo.

"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo".

Las palabras de Claudia Sheinbaum se sumaron a las muestras de respaldo que recibió la Selección Mexicana tras concluir su participación mundialista. Aunque el objetivo de avanzar a los cuartos de final no se concretó, el equipo cerró su actuación con el reconocimiento de diversos sectores por el esfuerzo mostrado durante el certamen.