Distracción al volante por buscar el celular termina en accidente vial en la Supermanzana 38 de Cancún

Lo que era un viaje a casa después de ver el partido de la Selección Mexicana ante Inglaterra terminó en un choque contra un poste de telefonía, presuntamente por una distracción en el volante, causada por querer buscar un teléfono que se perdió entre los asientos. Los hechos ocurrieron en la Avenida Chichén Itzá en la Supermanzana 38, en la manzana 9.

De acuerdo con los automovilistas, intentaba recuperar un celular que se les cayó y en un segundo de distracción perdieron el control de su unidad, impactando contra un poste de cables de telefonía e Internet. En este punto hay una curva pronunciada, lo que también provocó que los automovilistas perdieran el control.

Los hechos sucedieron alrededor de las 22:00 horas. Cuando vecinos del fraccionamiento La Ceiba escucharon el estruendo y salieron a observar lo que pasó, viendo a los dos jóvenes que conducían el auto en estado de shock.

Afortunadamente ninguno de los ocupantes del vehículo resultó lesionado y no requirieron atención médica. Momentos después llegó un oficial de tránsito para tener conocimiento de los hechos, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos que liberó la vialidad cortando los cables de Internet que impedían el paso de vehículos.

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Después de 15 minutos de maniobras y trabajos la vialidad quedó liberada en el carril de derecha, posteriormente después del arribo de la aseguradora arribo al sitio y una grúa retirara el vehículo siniestrado.

La conductora deberá responder ante los daños causados, y afortunadamente la escena solo terminó en un susto sin daños más que los económicos. Vecinos del fraccionamiento La Ceiba mencionan que hace algunos años esta misma curva ya habría sido escenario de otro accidente de similares características.

Se reclama la necesidad de mayor luminaria pública y una guarnición claramente señalizada. Además de que por la misma oscuridad la zona se ha vuelto una zona de riesgo ante la posibilidad de asaltos.