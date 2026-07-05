Implementan fuerte dispositivo de seguridad en Cancún por fiesta de despedida de la Selección Mexicana

Elementos de las distintas corporaciones policíacas, militares y de emergencia realizaron un fuerte despliegue en las inmediaciones de la glorieta del "Ceviche", por una fiesta de despedida que realizaron los aficionados de la selección mexicana de futbol, tras la derrota con el equipo de Inglaterra.

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito preparó un operativo especial para la noche, por la posibilidad de un festejo masivo de darse el triunfo del equipo nacional, con un cierre de avenidas en los accesos hacia el cruce de las avenidas Tulum y Cobá.

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Pese a la derrota de México y la salida de la Copa del Mundo, algunos aficionados empezaron a llegar poco a poco a la glorieta conocida como del "Ceviche", después de las 22:00 horas, para despedir con una fiesta la participación de la selección.

Elementos de la Guardia Nacional con varias patrullas se estacionaron en el lado de la glorieta para verificar que no se cometieran actos vandálicos, mientras policías municipales realizaron revisiones a las personas que ingresaban por las avenidas que conducen a la glorieta, para evitar el ingreso de envases de vidrio.

Aunque la concentración de personas no fue tanta como el martes pasado, cuando el equipo de México venció a Ecuador, el movimiento en esta zona mantuvo a la expectativa a los cuerpos policíacos y de emergencia.