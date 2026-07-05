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Los mejores memes de la eliminación de México del Mundial 2026

México extiende su racha sin poder acceder al esperado "quinto partido"

Por Redacción Por Esto!

5 de jul de 2026

1 min

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Los mejores memes de la eliminación de México del Mundial 2026
Los mejores memes de la eliminación de México del Mundial 2026

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final.

El partido, disputado el domingo 5 de julio de 2026, significó un doloroso "Aztecazo" en el Estadio Ciudad de México, poniendo fin a la participación del Tri en su propia casa

México extiende su racha sin poder acceder al esperado "quinto partido" (cuartos de final), una instancia que no alcanza desde el Mundial de 1986.

De igual forma, concluye la actividad del torneo en territorio mexicano, ya que a partir de los cuartos de final todos los partidos se disputarán en Estados Unidos. Inglaterra avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Noruega.

Los mejores memes de México perdiendo contra Inglaterra

Por tal motivo las redes sociales se llenan de memes por esta dolorosa derrota del Tricolor.

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