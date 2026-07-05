Los mejores memes de la eliminación de México del Mundial 2026

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final.

El partido, disputado el domingo 5 de julio de 2026, significó un doloroso "Aztecazo" en el Estadio Ciudad de México, poniendo fin a la participación del Tri en su propia casa

México extiende su racha sin poder acceder al esperado "quinto partido" (cuartos de final), una instancia que no alcanza desde el Mundial de 1986.

De igual forma, concluye la actividad del torneo en territorio mexicano, ya que a partir de los cuartos de final todos los partidos se disputarán en Estados Unidos. Inglaterra avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Noruega.

Los mejores memes de México perdiendo contra Inglaterra

Por tal motivo las redes sociales se llenan de memes por esta dolorosa derrota del Tricolor.

*Corner para México*



Santi Gimenez al costado de la cancha:pic.twitter.com/YMlB6blYMZ — Fran (@frabigol) July 6, 2026

Eliminaron a México y Brasil en el mismo día pic.twitter.com/smS47vkhAK — Roberto Haz (@tudimebeto) July 6, 2026

Santi Giménez en este mundial:pic.twitter.com/P7J8vQUTCb — Nicø 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) July 6, 2026