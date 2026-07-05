Javier Aguirre anuncia su retiro de la Selección Mexicana tras la derrota ante Inglaterra

Tras la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA ante Inglaterra, Javier Aguirre confirmó su retiro como estratega del combinado nacional.

Por medio de una conferencia de prensa, el estratega habló sobre sus sentimientos por la derrota de la Selección Mexicana en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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“Me despido de la selección y del Estadio Azteca. Me voy con mucho sentimiento porque aquí viví gran parte de mi carrera futbolística. Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria; eso duele mucho”

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la Selección Mexicana?

El técnico reconoció el gran compromiso que demostraron los jugadores de la Selección Mexicana, asegurando que el equipo cumplió en la Copa del Mundo.

“Los 26 me hicieron muy feliz. Deben irse con la cabeza en alto. Se dejaron la piel en el campo. Si hay algo que reprochar, es al entrenador y hoy no se pudo”

Finalmente, le mostró todo su apoyo a Rafael Márquez, quien se perfila para ser el nuevo estratega de la Selección Mexicana.

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“Creo que está más que capacitado. Lo tuve de jugador y hoy de compañero. Es un chico muy valioso, mexicano, gran entrenador, lo va a demostrar”