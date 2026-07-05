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Más de un millón de personas asistieron a Fan Fest de CDMX

La capital del país ha vivido jornadas históricas de asistencia en espacios públicos debido al Mundial 2026.

Por Redacción Por Esto!

5 de jul de 2026

1 min

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Más de un millón de personas asistieron a Fan Fest de CDMX
Más de un millón de personas asistieron a Fan Fest de CDMX

Los Fan Fest que se instalaron en diversas zonas de la Ciudad de México reunieron más de un millón de asistentes.

La capital del país ha vivido jornadas históricas de asistencia en espacios públicos debido al Mundial 2026.

  • México vs. Inglaterra: Un total de 1,350,000 personas se reunieron este domingo en los puntos con pantallas gigantes instaladas por el gobierno, incluyendo Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.
  • México vs. Ecuador: Días antes, el pase a octavos de final convocó a más de 1.4 millones de personas en festejos por toda la ciudad, catalogada por la Jefa de Gobierno como la concentración más grande registrada en el espacio público de la CDMX
  • México vs. República Checa: Previamente, unas 800 mil personas se habían concentrado bajo la lluvia para celebrar en las calles de la capital.

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