Entre lágrimas, Neymar anuncia su último baile con Brasil en un Mundial 2026

La eliminación de la Neymar Jr en el Mundial 2026 dejó una de las escenas más impactantes del torneo, luego de que Brasil cayera ante Noruega en un cierre dramático en el que el atacante terminó visiblemente quebrado.

El silbatazo final en el MetLife Stadium marcó el derrumbe emocional de Neymar Jr, quien con 34 años y cuatro Copas del Mundo disputadas volvió a quedarse sin el título que más persiguió a lo largo de su carrera. La frustración del delantero se hizo evidente al no poder cumplir el objetivo histórico con la selección de Brasil.

La continuidad del atacante ya era tema de debate en el entorno brasileño. Su estado físico y su rol limitado durante el torneo generaron discusión, incluso antes del duelo decisivo, donde su participación se dio en el segundo tiempo bajo la gestión de Carlo Ancelotti, en un intento por cambiar el rumbo del partido.

Sin embargo, el ingreso de Neymar Jr no logró modificar el desarrollo del encuentro. Poco después de su entrada, el partido se inclinó definitivamente en contra de Brasil, que terminó sin capacidad de reacción frente al orden del conjunto noruego.

Uno de los momentos más comentados fue el penalti convertido por el brasileño en tiempo límite, acción que llegó acompañada de un intercambio tenso con el portero rival. La ejecución, aunque efectiva, estuvo rodeada de gestos y provocaciones que aumentaron la polémica alrededor del jugador.

Finalmente, tras el pitido final, la imagen más fuerte fue la del propio Neymar Jr completamente desbordado, entre lágrimas y consuelo de sus compañeros como Raphinha. El delantero dejó una frase que resumió el momento: “Lo intenté… ahora se acabó”, sellando así su despedida de un Brasil que también se despide prematuramente del sueño mundialista.