Mundial 2026: Así marcha la tabla de goleadores al momento

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma. Después de las primeras jornadas, tres futbolistas comparten el liderato con dos anotaciones cada uno: el sueco Yasin Ayari, el estadounidense Folarin Balogun y el alemán Kai Havertz.
México también tiene representación entre los anotadores gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el triunfo ante Sudáfrica, mientras que Alemania y Suecia destacan por la cantidad de jugadores que ya se hicieron presentes en el marcador.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
Con 2 goles
- Yasin Ayari (Suecia)
- Folarin Balogun (Estados Unidos)
- Kai Havertz (Alemania)
Con 1 gol
- Nathaniel Brown (Alemania)
- Livano Comenencia (Curazao)
- Amad Diallo (Costa de Marfil)
- Breel Embolo (Suiza)
- Viktor Gyökeres (Suecia)
- Hwang In-beom (Corea del Sur)
- Nestory Irankunda (Australia)
- Alexander Isak (Suecia)
- Raúl Jiménez (México)
- Daichi Kamada (Japón)
- Ladislav Krejci (República Checa)
- Cyle Larin (Canadá)
- Jovo Lukic (Bosnia)
- Mauricio (Paraguay)
- John McGinn (Escocia)
- Connor Metcalfe (Australia)
- Jamal Musiala (Alemania)
- Keito Nakamura (Japón)
- Felix Nmecha (Alemania)
- Oh Hyeon-gyu (Corea del Sur)
- Julián Quiñones (México)
- Omar Rekik (Túnez)
- Giovanni Reyna (Estados Unidos)
- Ismael Saibari (Marruecos)
- Nico Schlotterbeck (Alemania)
- Crysencio Summerville (Países Bajos)
- Mattias Svanberg (Suecia)
- Deniz Undav (Alemania)
- Virgil van Dijk (Países Bajos)
- Vinícius Júnior (Brasil)
Alemania y Suecia son, hasta ahora, las selecciones que más han aportado a la tabla de goleadores gracias a sus contundentes victorias sobre Curazao y Túnez, respectivamente.