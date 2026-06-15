Mundial 2026: Así marcha la tabla de goleadores al momento

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma. Después de las primeras jornadas, tres futbolistas comparten el liderato con dos anotaciones cada uno: el sueco Yasin Ayari, el estadounidense Folarin Balogun y el alemán Kai Havertz.

México también tiene representación entre los anotadores gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el triunfo ante Sudáfrica, mientras que Alemania y Suecia destacan por la cantidad de jugadores que ya se hicieron presentes en el marcador.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Con 2 goles

Yasin Ayari (Suecia)

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Kai Havertz (Alemania)

Con 1 gol

Nathaniel Brown (Alemania)

Livano Comenencia (Curazao)

Amad Diallo (Costa de Marfil)

Breel Embolo (Suiza)

Viktor Gyökeres (Suecia)

Hwang In-beom (Corea del Sur)

Nestory Irankunda (Australia)

Alexander Isak (Suecia)

Raúl Jiménez (México)

Daichi Kamada (Japón)

Ladislav Krejci (República Checa)

Cyle Larin (Canadá)

Jovo Lukic (Bosnia)

Mauricio (Paraguay)

John McGinn (Escocia)

Connor Metcalfe (Australia)

Jamal Musiala (Alemania)

Keito Nakamura (Japón)

Felix Nmecha (Alemania)

Oh Hyeon-gyu (Corea del Sur)

Julián Quiñones (México)

Omar Rekik (Túnez)

Giovanni Reyna (Estados Unidos)

Ismael Saibari (Marruecos)

Nico Schlotterbeck (Alemania)

Crysencio Summerville (Países Bajos)

Mattias Svanberg (Suecia)

Deniz Undav (Alemania)

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Vinícius Júnior (Brasil)

Alemania y Suecia son, hasta ahora, las selecciones que más han aportado a la tabla de goleadores gracias a sus contundentes victorias sobre Curazao y Túnez, respectivamente.