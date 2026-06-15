Síguenos

Última hora

Campeche

Alumnos destacados de Hecelchakán representarán al Cabildo Infantil tras ganar en oratoria

Deportes

Mundial 2026: Así marcha la tabla de goleadores al momento

Raúl Jiménez y Julián Quiñones ponen a México en la tabla de goleadores, mientras Alemania y Suecia destacan como las selecciones con más futbolistas que ya marcaron en la Copa del Mundo.

Ana García

Por Ana García

15 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Te contamos cómo marcha la tabla de goleadores al momento
Te contamos cómo marcha la tabla de goleadores al momento / Creada con IA

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma. Después de las primeras jornadas, tres futbolistas comparten el liderato con dos anotaciones cada uno: el sueco Yasin Ayari, el estadounidense Folarin Balogun y el alemán Kai Havertz.

México también tiene representación entre los anotadores gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el triunfo ante Sudáfrica, mientras que Alemania y Suecia destacan por la cantidad de jugadores que ya se hicieron presentes en el marcador.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Con 2 goles

  • Yasin Ayari (Suecia)
  • Folarin Balogun (Estados Unidos)
  • Kai Havertz (Alemania)

Con 1 gol

  • Nathaniel Brown (Alemania)
  • Livano Comenencia (Curazao)
  • Amad Diallo (Costa de Marfil)
  • Breel Embolo (Suiza)
  • Viktor Gyökeres (Suecia)
  • Hwang In-beom (Corea del Sur)
  • Nestory Irankunda (Australia)
  • Alexander Isak (Suecia)
  • Raúl Jiménez (México)
  • Daichi Kamada (Japón)
  • Ladislav Krejci (República Checa)
  • Cyle Larin (Canadá)
  • Jovo Lukic (Bosnia)
  • Mauricio (Paraguay)
  • John McGinn (Escocia)
  • Connor Metcalfe (Australia)
  • Jamal Musiala (Alemania)
  • Keito Nakamura (Japón)
  • Felix Nmecha (Alemania)
  • Oh Hyeon-gyu (Corea del Sur)
  • Julián Quiñones (México)
  • Omar Rekik (Túnez)
  • Giovanni Reyna (Estados Unidos)
  • Ismael Saibari (Marruecos)
  • Nico Schlotterbeck (Alemania)
  • Crysencio Summerville (Países Bajos)
  • Mattias Svanberg (Suecia)
  • Deniz Undav (Alemania)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos)
  • Vinícius Júnior (Brasil)

Alemania y Suecia son, hasta ahora, las selecciones que más han aportado a la tabla de goleadores gracias a sus contundentes victorias sobre Curazao y Túnez, respectivamente.

Te puede interesar