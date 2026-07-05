Folarin Balogun jugará ante Bélgica; FIFA revoca su expulsión y responde a Trump

La FIFA confirmó que Folarin Balogun podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica, luego de que el Comité de Disciplina dejara sin efecto la tarjeta roja que recibió en el encuentro contra Bosnia y Herzegovina. La resolución modifica la situación del delantero, quien originalmente estaba suspendido para el siguiente compromiso del torneo.

La decisión generó una inmediata reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró públicamente la medida. A través de un mensaje, el mandatario agradeció al organismo rector del futbol mundial por, según sus palabras, "hacer lo correcto" y corregir lo que calificó como una gran injusticia contra Balogun.

Pese a las declaraciones del mandatario estadounidense, la FIFA fue clara al señalar que la comunicación proveniente de la Casa Blanca no tuvo ningún impacto en el proceso disciplinario. El organismo explicó que la revocación de la expulsión fue resultado exclusivamente de la revisión realizada por el Comité de Disciplina, conforme a los reglamentos vigentes.

Con esta resolución, Folarin Balogun queda habilitado para enfrentar a Bélgica en un duelo clave de los octavos de final, reforzando el ataque de su selección en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.3