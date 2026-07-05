Maribel Guardia muestra su apoyo a la Selección Mexicana contra Inglaterra

Tras la buena actuación de la Selección Mexicana, son varios los famosos que han mostrado su apoyo a los comandados por Javier Aguirre. Una de las actrices que ha mostrado su fiebre mundialista es Maribel Guardia.

Previo al partido de octavos de final de México ante Inglaterra, Maribel Guardia publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales para el equipo mexicano.

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Maribel Guardia manda mensaje de apoyo a la Selección Mexicana

La famosa hizo un video con ayuda de la inteligencia artificial, donde sale ella como una integrante más de la Selección Mexicana, vistiendo la playera verde, lo que ha despertado la pasión de sus fans.

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"Estamos listos para hacer historia hoy. ¡VAMOS MÉXICO!"

En el video de Maribel Guardia, sale ella como una futbolista profesional, mostrando el gran orgullo que siente por la Selección Mexicana.

Los fans de Maribel Guardia, se hicieron presentes en los comentarios, donde colocaron emojis de banderas, balones y muestras de cariño para ella.

Recordemos que, Maribel Guardia es originaria de Costa Rica, aunque su carrera la hizo en México, ya que llegó a nuestro país cuando apenas tenía 19 años, representando a su país en el certamen Miss Universo.

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