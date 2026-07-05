Rapiñan pollos tras volcadura de camión a la altura de Sihochac en Champotón

La tarde de este domingo, un tractocamión sufrió una volcadura, lo que desató una rapiña de pollos vivos en la zona del poblado de Sihochac, perteneciente al municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró en una curva, alrededor de las 17:00 horas, sobre la carretera estatal Edzná-Haltunchén, cerca de trasportes Aguilar, ubicado a la altura de la cabecera de Sihochac.

Al momento de tomar la curva, el operador del tractocamión perdió el control del volante, y terminó fuera de la cinta de rodamiento, en una zona de maleza. Tras la volcadura, se registró una rapiña de pollos vivos.

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Elementos de la Guardia Nacional hicieron acto de presencia, para abanderar la zona y evitar otro accidente. Tras notar la presencia de las autoridades, la gente se comenzó a retirar del lugar; sin embargo, varios pollos vivimos ya habían sido rapiñados.

Según los reportes, la unidad de carga venía de Hool, llevando una dirección rumbo a Haltunchén. Tampoco hay reportes de personas lesionadas.