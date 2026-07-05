Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será el último de su carrera

Cristiano Ronaldo confirmó que la Copa del Mundo de 2026 marcará el final de su historia en los Mundiales. A sus 41 años y antes del duelo de octavos de final entre Portugal y España, el capitán luso aseguró que esta será su última participación en el torneo más importante del futbol.

Durante una conferencia de prensa previa al compromiso que se disputará en Dallas, el delantero fue contundente al reconocer que espera prolongar su aventura en el certamen, aunque dejó claro que no habrá una séptima Copa del Mundo en su carrera.

"Es mi último Mundial y espero que mañana no sea mi último partido", expresó el atacante, provocando el aplauso de los periodistas presentes.

Se marcha sin arrepentimientos

El máximo referente de Portugal explicó que, sin importar el resultado frente a España, se retirará de los Mundiales con la satisfacción de haber entregado todo dentro de la cancha.

Ronaldo afirmó que nunca jugó por obligación, sino por la pasión que siente por el futbol y por representar a su país. También dejó claro que será él quien decida cuándo poner punto final a su carrera profesional.

"Voy a terminar cuando yo lo decida. Me voy con la conciencia completamente tranquila porque siempre di todo por este deporte", aseguró.

Cristiano Ronaldo: “Ustedes (prensa) están con muchas ganas de que me retire. Ya llegará el día… Te voy a ser sincero, pase lo que pase mañana, saldré con la consciencia muy tranquila. No juego por necesidad, JUEGO POR PASIÓN. ME ENCANTA JUGAR FÚTBOL” pic.twitter.com/ExAgHNvrrH — MT2 (@madrid_total2) July 5, 2026

Disfruta más que nunca esta Copa del Mundo

El exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid CF reconoció que, pese a la presión que siempre rodea una Copa del Mundo, está disfrutando este torneo más que cualquiera de los cinco anteriores en los que participó.

Hasta el momento suma tres anotaciones en el campeonato y considera que ha cumplido con un buen papel, aunque reconoce que otros jugadores han destacado aún más.

Además, aseguró que Portugal llega con confianza al choque frente a España y destacó que el equipo dirigido por Roberto Martínez ha mejorado conforme avanzó la competencia.

Un clásico ibérico para seguir soñando

Si disputa el encuentro frente a Spain national football team, Cristiano alcanzará los 233 partidos con la selección de Portugal, ampliando una marca histórica con su país.

Aunque conoce perfectamente al futbol español tras haber jugado nueve temporadas con el Real Madrid, sus números frente a la Roja no son tan elevados. El delantero ha marcado cuatro goles ante España, incluidos los tres que consiguió en el memorable empate 3-3 durante el Mundial de 2018.

Pese a considerar a los españoles como uno de los principales candidatos al título, el portugués confía en que Portugal pueda dar el golpe y mantenerse con vida en el que será el último Mundial de una de las mayores leyendas en la historia del futbol.