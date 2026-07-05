Jude Bellingham consuela a Gilberto Mora tras la eliminación de México en el Mundial 2026

El gesto de Jude Bellingham con Gilberto Mora tras el México vs Inglaterra se convirtió en una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026.

Más allá de la eliminación de México frente a Inglaterra, una escena de respeto y deportividad robó los reflectores al concluir el encuentro. Jude Bellingham se acercó a Gilberto Mora, quien no pudo ocultar la tristeza por la derrota del Tricolor, para brindarle unas palabras de aliento.

El mediocampista inglés reconoció el esfuerzo del joven futbolista mexicano, que disputó un intenso partido en los octavos de final del Mundial 2026. Mientras los jugadores ingleses celebraban el pase a la siguiente ronda, Bellingham prefirió dedicar unos momentos para consolar a Gilberto Mora.

Jude Bellingham consolando a Gilberto Mora después del partido y se intercambian la camiseta.



Gilberto no se la iba a dar pero Jude se la pide. ❤️‍🩹🤝 pic.twitter.com/6AseVFhuJw https://t.co/NvIgjn5M8P — MT2 (@madrid_total2) July 6, 2026

Después de conversar brevemente, ambos protagonizaron un intercambio de camisetas. En un inicio, Gilberto Mora no parecía dispuesto a desprenderse de la suya, pero fue Jude Bellingham quien se la solicitó directamente, convenciendo al mexicano de realizar el gesto.

La imagen se convirtió rápidamente en una de las postales más destacadas del México vs Inglaterra, reflejando el respeto entre dos futbolistas de distintas generaciones. Aunque el Tricolor quedó eliminado tras caer 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, el detalle de Jude Bellingham con Gilberto Mora fue reconocido por los aficionados como uno de los momentos más emotivos de la jornada.