¿Qué le pasó a Jordan Henderson de Inglaterra al celebrar en el Estadio Ciudad de México?

El veterano Jordan Henderson se lesionó al saltar las vallas para celebrar con la afición inglesa y no podrá continuar en la Copa del Mundo.

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen inesperada. En plena celebración por la victoria 3-2 sobre México, Jordan Henderson sufrió un accidente que terminó con su participación en el torneo de la forma menos pensada.

El experimentado mediocampista de 36 años resultó lesionado al intentar acercarse a los aficionados ingleses en las tribunas del Estadio Ciudad de México. Durante el festejo saltó las vallas publicitarias, cayó de forma aparatosa sobre su brazo derecho y de inmediato mostró evidentes gestos de dolor, por lo que fue auxiliado por el cuerpo médico.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad.



Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

Mientras el resto del plantel continuaba celebrando el pase a la siguiente ronda junto a su afición, Jordan Henderson fue retirado en camilla para recibir atención médica. Horas después, los estudios confirmaron una fractura de muñeca, lesión que lo obliga a abandonar el Mundial 2026.

Antes del incidente, el futbolista había destacado la intensidad del ambiente vivido durante el encuentro. Jordan Henderson aseguró que la atmósfera en el estadio fue incomparable y reconoció que México exigió al máximo a la selección inglesa, aunque resaltó que su equipo logró un triunfo histórico para avanzar a los cuartos de final.

La baja representa un duro golpe para Inglaterra, ya que Henderson disputaba su cuarta Copa del Mundo consecutiva. El mediocampista regresó a la selección en 2025 tras un año de ausencia y, aunque solo había participado seis minutos en el torneo, su experiencia y liderazgo eran considerados un respaldo importante dentro del grupo dirigido por el conjunto inglés.