Hombre habría sido atropellado por su pareja en el Centro de Mérida

La madrugada de este lunes, un hombre de 28 años sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellado en calles del Centro de Mérida, en un caso que es investigado por las autoridades debido a que la presunta responsable sería su pareja sentimental, quien habría abandonado el lugar tras el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado, identificado con las iniciales J.A.C., fue localizado sobre la calle 64 por 89-A con diversas heridas de gravedad, luego de haber sido embestido por una camioneta Nissan X-Trail.

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Según las versiones recabadas en el lugar, la pareja viajaba a bordo del vehículo cuando comenzó una discusión. En determinado momento, el hombre descendió de la unidad y, presuntamente, la conductora aceleró y lo arrolló antes de darse a la fuga.

Tras el incidente, la camioneta fue localizada abandonada a poca distancia del sitio, mientras vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad de las lesiones de la víctima.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, así como lesiones de consideración en el tórax. Debido a su estado crítico, fue trasladado inconsciente al Hospital General Regional "Agustín O'Horán", donde permanece bajo atención médica.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el área para preservar los indicios y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la presunta responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.