CURP Biométrica en Campeche: solo 17 mil registros en 2026

Hasta el primer semestre de 2026, apenas 17 mil campechanos han tramitado la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica, cifra que representa apenas el 1.77 por ciento de los 958 mil 567 habitantes de la Entidad.

El bajo avance no obedece al desinterés de la ciudadanía, sino a la limitada capacidad operativa del Registro Civil (RC), que actualmente cuenta con pocos equipos para atender la alta demanda.

Ante esta situación, antes de finalizar el año el organismo lanzará una licitación pública para adquirir más equipos, con el objetivo de que a partir de 2027 se incremente la capacidad de atención y el proceso de registro biométrico avance con mayor rapidez.

Gustavo Quiroz Hernández, director general del RC, recordó que Campeche fue una de las primeras entidades del país en poner en marcha este procedimiento y, a pesar de las limitaciones, ya suma cerca de 20 mil registros, de los cuales el corte más reciente contabiliza 17 mil personas incorporadas al nuevo sistema.

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Reconoció que Tabasco y Yucatán presentan mayores avances, aunque también cuentan con una población superior y una infraestructura más amplia para realizar el trámite.

El funcionario explicó que, mientras se fortalece la capacidad operativa, el organismo solicita la comprensión de la ciudadanía y pide dar prioridad a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, especialmente a los menores de edad, quienes carecen de una identificación oficial.

Subrayó que la CURP Biométrica permitirá una identificación más precisa y facilitará la activación de protocolos de búsqueda en casos de desaparición de personas, especialmente menores y mujeres, además de fortalecer diversos mecanismos de seguridad e identificación.

Añadió que actualmente solo se entregan 60 fichas diarias debido a la capacidad instalada; sin embargo, aclaró que las personas adultas mayores o menores con discapacidad, particularmente quienes presentan trastornos del espectro autista, pueden solicitar atención especial directamente en la Dirección o Subdirección del Registro Civil.

Quiroz Hernández indicó que también se analizan acuerdos con otras instituciones para que datos biométricos ya captados, como los de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o del sistema de salud, puedan ser aprovechados en el futuro, evitando que la población tenga que acudir nuevamente al Registro Civil para realizar este procedimiento.