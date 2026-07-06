UEFA estalla contra FIFA por el caso Folarin Balogun

La habilitación de Folarin Balogun provocó una fuerte reacción de UEFA, que considera que la medida afecta la credibilidad del Mundial 2026.

La recta final del Mundial 2026 quedó envuelta en la controversia después de que FIFA autorizó que Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, pudiera disputar el duelo de octavos de final ante Bélgica, pese a haber sido expulsado en el partido anterior. La decisión desató una inmediata respuesta de UEFA, que cuestionó la aplicación del reglamento.

En un comunicado, UEFA calificó la medida como un precedente preocupante y sostuvo que la suspensión automática de un partido tras recibir una tarjeta roja es una norma establecida que no debe quedar sujeta a interpretaciones o excepciones durante una competencia oficial.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

El organismo europeo advirtió que modificar ese criterio compromete la igualdad deportiva y afecta la credibilidad del torneo. Además, señaló que otros futbolistas expulsados durante la Copa del Mundo 2026 sí cumplieron con la sanción correspondiente, por lo que aplicar un tratamiento distinto en este caso genera dudas sobre la imparcialidad de las decisiones disciplinarias.

La polémica aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció públicamente a FIFA por lo que calificó como "hacer lo correcto" al permitir la participación de Folarin Balogun. Sus declaraciones alimentaron el debate en torno a la resolución tomada por el organismo rector del futbol mundial.

De acuerdo con versiones difundidas por medios estadounidenses, la decisión habría estado precedida por una llamada desde la Casa Blanca al presidente de FIFA, Gianni Infantino, información atribuida al periodista Ben Jacobs. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de la FIFA sobre esa versión.

Mientras tanto, el caso de Folarin Balogun continúa generando reacciones en el entorno del futbol internacional y abre un debate sobre la aplicación uniforme del reglamento en el Mundial 2026, en un momento decisivo del torneo.