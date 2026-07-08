Emanuel Gularte deja al Club Puebla y es nuevo jugador del Sporting de Gijón

Emanuel Gularte tendrá una nueva aventura en el futbol europeo. El defensor uruguayo, que pertenecía al Puebla, fue anunciado como nuevo jugador del Sporting de Gijón, equipo que competirá en la Segunda División de España durante la temporada 2026-2027.

El zaguero de 28 años llega al conjunto español después de pasar el último año a préstamo con Peñarol, donde logró conquistar la Copa de Uruguay. Ahora buscará ganarse un lugar en el futbol europeo tras su experiencia en la Liga MX.

La operación se realizó en calidad de préstamo y el acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2027. Una vez concluido ese periodo, Emanuel Gularte deberá regresar al Puebla, salvo que el Sporting de Gijón decida negociar su compra definitiva.

Durante su etapa en el futbol mexicano, el defensa dejó buenos números. Con Puebla disputó 107 partidos y marcó cinco goles, mientras que en su paso por Querétaro acumuló 37 encuentros, con tres anotaciones y tres asistencias.

Emanuel Gularte, jugador del Sporting.



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De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Emanuel Gularte es de 2 millones de euros, cifra con la que afrontará este nuevo reto en el futbol español.

Tras confirmarse su fichaje, el defensor compartió un mensaje en sus redes sociales para celebrar el momento que vive en su carrera.

"Los sueños nunca se cumplen por casualidad. Se construyen con esfuerzo, trabajo y convicción. Hoy tengo el inmenso orgullo de decir que soy jugador del Real Sporting de Gijón. Desde niño soñé con llegar a Europa. Fueron años de trabajo arduo, de superar obstáculos y de nunca bajar los brazos. Por eso este momento tiene un significado muy especial para mí".

La publicación recibió decenas de reacciones por parte de aficionados del Sporting de Gijón, quienes le dieron la bienvenida y destacaron la ilusión mostrada por el futbolista uruguayo en esta nueva etapa de su carrera.