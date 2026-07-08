Miasis por gusano barrenador suma dos nuevos contagios en Yucatán y permanece entre los focos rojos nacionales

Durante la semana epidemiológica 25, correspondiente del 27 de junio al 3 de julio, la Secretaría de Salud federal confirmó dos nuevos casos de miasis en la entidad, con lo que el estado se mantiene entre las zonas con mayor incidencia de esta enfermedad en el país.

El reporte también documentó 17 nuevos contagios a nivel nacional y confirmó una tercera defunción por esta causa en México durante el 2026. El fallecimiento ocurrió en Querétaro, que además registró su primer caso mortal por miasis provocada por la larva de Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador del ganado. Previamente, las otras dos víctimas fueron una mujer de Yucatán, cuyo deceso se notificó en marzo, y una persona en Oaxaca semanas después.

Con los dos pacientes confirmados en la última actualización, Yucatán figura como el tercer estado con más casos nuevos durante la semana, únicamente detrás de Veracruz, que reportó nueve enfermos, y Puebla, con cuatro. También hubo contagios en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y, por primera vez, Nayarit.

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En el acumulado nacional, Yucatán suma 36 casos humanos desde que comenzó el resurgimiento de la enfermedad, cifra que coloca al estado en el cuarto lugar del país, sólo por debajo de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Puebla aparece muy cerca con 35 personas afectadas, mientras que Quintana Roo registra 20 y Campeche 11.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, el número de casos en México aumentó de 461 a 478 en apenas una semana, lo que representa un incremento de 3.7 por ciento y confirma que la transmisión continúa extendiéndose hacia nuevas entidades.

La expansión quedó reflejada con la incorporación de Nayarit a la lista de estados con al menos un caso humano. Con ello, ya son 23 las entidades del país donde se han detectado personas afectadas por esta infestación desde que la mosca del nuevo mundo reapareció en territorio mexicano a finales de 2024.

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Aunque nueve estados permanecen sin reportes de personas enfermas -Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas-, la presencia del insecto es mucho más amplia en animales.

Información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señala que, hasta el 3 de julio, se habían confirmado 32 mil 290 casos de miasis en fauna silvestre, animales domésticos y de producción distribuidos en 28 entidades del país. En consecuencia, sólo Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora permanecen libres tanto de casos humanos como animales.

Recomendación

Las autoridades sanitarias recuerdan que la miasis ocurre cuando la mosca deposita sus huevecillos sobre heridas abiertas o en cavidades naturales del cuerpo, como nariz, boca, ojos o genitales. Al eclosionar, las larvas comienzan a alimentarse de tejido vivo, lo que puede ocasionar lesiones profundas e infecciones si no se atiende oportunamente.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud recomienda mantener una adecuada higiene personal y de los animales, limpiar y cubrir cualquier herida, además de acudir de inmediato a una unidad médica si se detecta la presencia de larvas en una lesión. Una atención temprana reduce el riesgo de complicaciones y evita que la infestación avance. Estas medidas también forman parte de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales para contener la enfermedad y disminuir sus efectos en la salud pública.