Agente del ICE mata a migrante mexicano durante operativo en Houston; FBI investiga el caso

Un migrante mexicano murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, luego de que un agente abriera fuego durante un intento de detención.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el elemento actuó en defensa propia, mientras que el caso ya es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó al fallecido como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, de acuerdo con la dependencia, se encontraba en territorio estadounidense sin autorización migratoria.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre sus antecedentes ni sobre las circunstancias previas al operativo.

¿Qué ocurrió durante el operativo del ICE en Houston?

Según la versión difundida por el gobierno de Estados Unidos, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando agentes del ICE intentaban detener el vehículo que conducía Salgado Araujo como parte de un operativo de captura.

Las autoridades señalaron que el conductor intentó escapar, impactó una unidad oficial y desobedeció las instrucciones que le dieron los agentes. De acuerdo con el portavoz del DHS, el migrante utilizó su automóvil como un arma al intentar atropellar a uno de los elementos federales.

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Ante esa situación, el agente involucrado accionó su arma de fuego al considerar que su vida estaba en riesgo. Salgado Araujo fue trasladado con vida a un hospital, donde posteriormente falleció debido a las heridas provocadas por los disparos.

FBI abre investigación sobre la muerte del migrante mexicano

El gobierno estadounidense informó que el FBI asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado cuántos disparos realizó el agente, su identidad ni si existen videos captados por cámaras corporales, cámaras de vigilancia o testigos que permitan reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos.

Tampoco se ha informado si el agente fue separado temporalmente de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones.

In Houston, ICE agents shot Mexican national Lorenzo Salgado Araujo during an arrest operation. He later died in the hospital. According to ICE, Salgado Araujo, identified as being in the country illegally, attempted to flee when agents tried to apprehend him. The agency stated… pic.twitter.com/JmDUzoAU55 — Cartel Watch (@CartelWatchNet) July 8, 2026

Crecen los casos de muertes durante operativos migratorios

El caso ocurre en medio del escrutinio sobre las actuaciones de las autoridades migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con información oficial citada por EFE, al menos seis personas han muerto durante intervenciones de agentes de inmigración en distintos puntos del país en los últimos meses.

Entre las víctimas se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretty y Renée Goodman, quienes fallecieron durante un operativo de gran escala realizado en Minnesota en enero pasado.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo se suma a los casos que han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios y los protocolos aplicados por las agencias federales. Mientras el FBI continúa con las diligencias, se espera que en los próximos días las autoridades estadounidenses ofrezcan más información sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente y las conclusiones de la investigación.

IO