¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 8 de julio? Procivy pronostica tormentas Mérida y más de 30 municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este miércoles 8 de julio se esperan lluvias de diversa intensidad en gran parte del estado debido al paso de una Onda Tropical, su interacción con una vaguada y condiciones de inestabilidad atmosférica en niveles altos.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas del día en municipios costeros y del suroeste de Yucatán, mientras que durante el mediodía y la tarde se prevén lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en el centro, noreste y noroeste de la entidad, incluyendo la ciudad de Mérida.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 8 de julio?

Según Procivy, el comportamiento de las lluvias será el siguiente:

Durante la mañana: lluvia ligera y moderada en municipios costeros y del suroeste del estado, incluyendo Oxkutzcab .

lluvia ligera y moderada en municipios costeros y del suroeste del estado, incluyendo . Entre el mediodía y la tarde: lluvias moderadas y fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en el centro, noreste y noroeste de Yucatán.

lluvias moderadas y fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en el centro, noreste y noroeste de Yucatán. Durante la noche: existe posibilidad de lluvia ligera en municipios del noroeste.

Municipios donde se esperan lluvias este miércoles

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy), durante el transcurso del mediodía y la tarde las lluvias de intensidad moderada a fuerte podrían presentarse en diversos municipios de la región centro del estado, entre ellos Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

En el noreste de Yucatán también se prevén precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Los municipios con mayor probabilidad de lluvia son Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

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Para el noroeste del estado, donde se ubica la capital yucateca, Procivy pronostica lluvias moderadas y fuertes durante la tarde en Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecóh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Asimismo, el organismo estatal no descarta que durante la noche se presenten lluvias ligeras en municipios del noroeste de Yucatán, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.

Temperaturas de hasta 40 grados

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso. Durante el amanecer se esperan temperaturas de 22 a 26 grados, mientras que por la tarde los valores máximos oscilarán entre 34 y 38 grados Celsius.

Las condiciones más extremas se pronostican para los municipios de Espita y Sucilá, donde el termómetro podría alcanzar los 40 grados.

Vientos fuertes y oleaje en la costa

Procivy también advirtió que el viento predominará del este y noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, aunque en las zonas de lluvia podrían registrarse rachas superiores a los 60 km/h, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles caídas de ramas, anuncios o reducción de visibilidad.

En la costa yucateca se espera un oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura, por lo que las autoridades recomiendan a pescadores, embarcaciones menores y visitantes mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Procivy y tomar precauciones ante las lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento que podrían presentarse durante la tarde de este miércoles.