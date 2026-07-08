Presidenta Sheinbaum presume récord de empleo formal, inversión extranjera y baja inflación en México

El Gobierno de México presentó un reporte de indicadores económicos y laborales durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, en el que destacó avances en inversión extranjera, empleo formal, salarios, comercio exterior, consumo e inflación.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, afirmó que México se mantiene entre los 10 países con mayor recepción de inversión extranjera directa, luego de captar 41 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El funcionario sostuvo que este resultado refleja confianza en el marco macroeconómico y en la estabilidad del país.

¿Qué indicadores económicos destacó Hacienda?

Amador Zamora señaló que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, una cifra histórica para ambas economías.

También indicó que las exportaciones mexicanas llegaron a 723 mil millones de dólares, con un crecimiento anualizado de 15.6 por ciento.

Noticia Destacada México, entre los países donde más crecieron los salarios reales en la OCDE; supera por amplio margen el promedio

En materia de inversión, Hacienda reportó un crecimiento anual de 5.9%, mientras que la inversión en construcción avanzó 18.5 por ciento.

El consumo privado, considerado uno de los motores de la economía, aumentó 2.1 por ciento, impulsado por el mercado laboral, los ingresos y la estabilidad de variables como inflación, tipo de cambio y tasas de interés.

El funcionario agregó que la inflación llegó a 3.6 por ciento, su nivel más bajo en ocho meses y dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México.

#MañaneraDelPueblo. México captó en 2025 un total de 41 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y se colocó entre los países que atraen mayor IED. pic.twitter.com/azH0lPfv5A — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 8, 2026

¿Cuántos empleos formales reportó el IMSS?

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que al cierre de junio de 2026 se registraron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de junio desde que existe registro. Sólo en junio se crearon 61 mil empleos y, durante el primer semestre del año, se acumularon 262 mil 628 nuevos puestos.

Robledo detalló que el salario base de cotización alcanzó 669.1 pesos diarios, con un crecimiento anual de 6.4 por ciento, por encima de la inflación. Además, 9 millones 195 mil 693 mujeres cuentan con empleo formal registrado ante el IMSS, lo que representa 40.4 por ciento del total.

#MañaneraDelPueblo. México encabeza la lista de recuperación histórica del salario mínimo en la lista de países de la OCDE. pic.twitter.com/vRrRax4PnN — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 8, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el reporte económico?

La presidente Claudia Sheinbaum hizo un recuento de los datos y afirmó que México se ubicó entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa, registró la segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE y alcanzó máximos históricos en empleo formal, exportaciones e intercambio comercial con Estados Unidos.

La presidenta aseguró que estos resultados forman parte del “segundo piso de la cuarta transformación”, al destacar que el crecimiento económico se acompaña de mejores salarios, menor desempleo y estabilidad de precios.

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