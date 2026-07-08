En Yucatán, 60 mujeres solicitan ayuda al día por violencia; Mérida registra la mayor demanda de auxilio

Más de mil 800 servicios de atención brinda cada mes la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) a mujeres y sus familias en Yucatán, cifra que refleja la demanda permanente de acompañamiento ante situaciones de violencia y la necesidad de mantener un seguimiento integral para quienes enfrentan este problema.

La titular de la dependencia, Sisely Burgos Cano, informó que aproximadamente 300 mujeres llegan mensualmente por primera vez a solicitar ayuda, y entre mil 300 y mil 500 atenciones corresponden a usuarias que forman parte de procesos de acompañamiento jurídico y psicológico.

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Explicó que, aunque Semujeres tiene cobertura en los 106 municipios, la mayoría de las solicitudes se concentra en Mérida debido a que alberga la mayor población de Yucatán y concentra las instituciones encargadas de impartir justicia y atender los casos de violencia de género.

Motivo principal

La funcionaria señaló que la violencia familiar continúa siendo el principal motivo por el que las mujeres buscan apoyo. En muchos casos, indicó, las agresiones físicas no ocurren de manera aislada, sino están acompañadas de violencia psicológica, emocional y económica, factores que dificultan que las víctimas salgan por sí solas del círculo de violencia.

Ante este panorama, Semujeres mantiene un modelo de atención que no se limita a una primera entrevista: contempla un seguimiento constante para respaldar a las usuarias durante sus procesos legales y de recuperación emocional.

El acompañamiento incluye asesoría jurídica en procedimientos como la presentación de denuncias, trámites de divorcio, guarda y custodia de hijos, así como orientación sobre los mecanismos de protección disponibles.

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De manera paralela, reciben atención psicológica orientada a fortalecer su bienestar emocional, recuperar su autonomía y construir condiciones que les permitan vivir libres de violencia.

Burgos Cano destacó que la mayoría de los expedientes requieren varias intervenciones antes de concluir, por lo que el volumen mensual de servicios refleja tanto los nuevos ingresos como la continuidad de casos activos.

Reiteró que los servicios son gratuitos y confidenciales, para garantizar que cualquier mujer que enfrente una situación de violencia acceda a orientación especializada sin importar el municipio donde resida.

La titular de Semujeres hizo un llamado a las mujeres que atraviesen algún tipo de agresión a acercarse a la dependencia para recibir apoyo oportuno, al señalar que la atención temprana y el acompañamiento profesional pueden contribuir a romper los ciclos de violencia y fortalecer la protección de las víctimas y sus familias.