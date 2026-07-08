FIFA: Parlamento Europeo busca investigar a Gianni Infantino por polémica con Trump

La Unión Europea abrió un nuevo frente contra Gianni Infantino. Un grupo de eurodiputados comenzó a reunir apoyos para solicitar una investigación sobre el presidente de la FIFA, al considerar que pudo existir una influencia política en decisiones tomadas durante el Mundial 2026 relacionadas con el delantero estadounidense Folarin Balogun.

La controversia surgió después de que Folarin Balogun fuera habilitado para disputar el siguiente encuentro de Estados Unidos, pese a haber sido expulsado previamente frente a Bosnia-Herzegovina. De acuerdo con la versión difundida, la suspensión fue levantada luego de que Donald Trump interviniera ante Gianni Infantino para pedir una revisión del castigo.

Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang calificaron la situación como un golpe a la credibilidad del torneo. En un comunicado, afirmaron que modificar las reglas sobre las suspensiones durante la competencia representa una afectación a la justicia deportiva y acusaron a la FIFA de ceder a presiones políticas.

Además de solicitar una revisión del caso Balogun, los legisladores pidieron que el Comité de Ética de la FIFA determine si Infantino incumplió el principio de neutralidad política. También solicitaron analizar otros episodios, entre ellos la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, la FIFA sostuvo que la decisión de retirar la suspensión al atacante estadounidense fue adoptada por su Comité Disciplinario, negando que existiera una intervención directa del presidente del organismo.

Hasta el momento, la carta promovida por los legisladores europeos ya cuenta con el respaldo de 35 eurodiputados, quienes consideran que la independencia del futbol internacional debe mantenerse al margen de cualquier presión gubernamental. Según los firmantes, cuando las decisiones deportivas parecen responder a intereses políticos, se pone en duda la igualdad de condiciones que debe regir en las competiciones internacionales.