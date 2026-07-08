¿Quién será el cuerpo técnico de Rafa Márquez en la Selección Mexicana? Las leyendas que estarán rumbo al Mundial 2030

La Selección Mexicana comienza una nueva etapa con Rafa Márquez como director técnico y, junto con su nombramiento, también toma forma el cuerpo técnico que lo acompañará durante el proceso rumbo al Mundial 2030. El proyecto apuesta por reunir a varias figuras históricas del futbol mexicano para fortalecer el desarrollo del equipo nacional.

Uno de los nombres que encabeza esta nueva estructura es Andrés Guardado, quien se perfila como el principal auxiliar técnico del exdefensor. La posible incorporación del histórico mediocampista representa la unión de dos de los futbolistas más representativos que ha tenido el Tri en las últimas décadas.

La llegada del llamado "Principito" no sería una decisión improvisada. Desde abril de 2026, el director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Duilio Davino, había señalado que Guardado era una opción importante para integrarse al nuevo proyecto, al tiempo que reveló que gran parte del cuerpo técnico ya se encontraba definido.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

De acuerdo con reportes difundidos en programas deportivos, Andrés Guardado concluye actualmente un proceso de preparación en Europa, donde habría realizado parte de su capacitación en las categorías inferiores del Real Betis, con el objetivo de regresar a México listo para incorporarse al banquillo nacional.

Otra de las incorporaciones contempladas es la de Alfredo Talavera, quien asumiría la responsabilidad como entrenador de porteros. Su experiencia en Copas del Mundo y competiciones internacionales sería clave para acompañar el relevo generacional que vivirá esa posición durante el próximo ciclo mundialista.

El equipo de trabajo de Rafa Márquez también estaría conformado por Aarón Galindo y Vidal Paloma, quienes desempeñarían funciones como auxiliares de campo, colaborando en la planificación táctica y el desarrollo de los entrenamientos del combinado nacional.

Un legado histórico en la Copa del Mundo y listo para seguir escribiendo su historia. 👏



¡Rafa Márquez, nuestro líder en la cancha y ahora desde el banquillo! 🥹🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/hIeAyncjQv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

En el área física, el proyecto mantendría continuidad con la permanencia de Pol Lorente, quien seguiría al frente de la preparación física de la Selección. Su continuidad busca dar estabilidad al trabajo realizado con los jugadores de cara a los próximos compromisos internacionales.

La reestructuración del Tri llega después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Ahora, con Rafa Márquez al mando y un grupo de exseleccionados de amplia trayectoria, la Federación apuesta por un proyecto que combine experiencia, identidad y conocimiento del futbol mexicano con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.