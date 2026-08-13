¿Qué le pasó a Álvaro Angulo y cuánto tiempo estará fuera con Pumas?

Lo que parecía una nueva baja importante para Pumas finalmente quedó en un susto. Los estudios practicados a Álvaro Angulo después del fuerte golpe que sufrió durante la Leagues Cup descartaron afectaciones graves en los ligamentos de su rodilla.

El defensor colombiano deberá detener su actividad durante las próximas semanas, aunque el panorama es mucho más favorable de lo que inicialmente se temía. El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de tres semanas, sujeto a la evolución del futbolista.

¿Qué le pasó a Álvaro Angulo?

La lesión ocurrió durante el encuentro entre Pumas y Columbus Crew, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Angulo recibió un fuerte impacto y tuvo que abandonar el terreno de juego.

El momento generó preocupación porque el futbolista necesitó la ayuda del personal médico para salir de la cancha y posteriormente fue atendido con hielo en la pierna. La imagen hizo pensar que podía tratarse de un problema de mayor gravedad.

¿Cuál es el diagnóstico de Álvaro Angulo?

Los exámenes realizados posteriormente despejaron las dudas. El colombiano no presenta daños importantes en los ligamentos de la rodilla, aunque sí tiene inflamación y acumulación de líquido en la zona afectada.

La información fue dada a conocer por Agustín Martínez, director editorial de Multimedios Deportes, quien señaló que el pronóstico inicial contempla aproximadamente tres semanas para el regreso del jugador.

¿Cuándo volverá a jugar?

El regreso de Álvaro Angulo dependerá de cómo responda su rodilla durante el proceso de recuperación. Si la evolución se mantiene favorable, el defensa podría reincorporarse a los entrenamientos y estar disponible en unas tres semanas.

Por ahora, el cuerpo médico de Pumas deberá vigilar la inflamación antes de permitir que el futbolista vuelva a trabajar con normalidad y posteriormente a competir.

Angulo también fue protagonista con un gol

Antes de abandonar el partido, el defensa colombiano había dejado su huella en la Leagues Cup al marcar el único tanto de Pumas en el torneo. Su anotación, sin embargo, quedó opacada por la preocupación que provocó su lesión.

El conjunto universitario tuvo además otra baja sensible durante la competencia, por lo que una lesión grave de Álvaro Angulo habría complicado todavía más el panorama para el cuerpo técnico.

Sebastián Córdova, otra baja importante

Pumas ya había recibido un duro golpe con la lesión de Sebastián Córdova, quien sufrió una rotura de ligamento que lo mantendrá alejado de las canchas durante todo el Apertura 2026.

Ante este escenario, la confirmación de que Angulo no sufrió una lesión de ligamentos representa un alivio para el club. El colombiano podría regresar mucho antes de lo que se hubiera previsto tras las primeras imágenes de su salida.

Pumas prepara su regreso a la Liga MX

Concluida su participación en la Leagues Cup, Pumas deberá cambiar el enfoque y concentrarse nuevamente en el torneo mexicano. El siguiente compromiso de los universitarios será en Ciudad Universitaria, donde recibirán a Querétaro.

Mientras el equipo prepara ese partido, la atención estará puesta en la recuperación de Álvaro Angulo, quien deberá esperar algunas semanas antes de volver a defender la camiseta auriazul.