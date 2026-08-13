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Tragedia en Seybaplaya: Muere buzo mientras extraía molusco en costas de Villamadero

Un buzo perdió la vida este jueves en las costas de Villamadero, Seybaplaya, mientras extraía molusco; el cuerpo fue llevado al Centro de Salud en espera del Semefo.

Por Jorge May

13 de ago de 2026

1 min

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Un buzo perdió la vida en las costas de Villamadero.
Un buzo perdió la vida en las costas de Villamadero. / Imagen archivo

Una persona del sexo masculino perdió la vida en las costas del litoral de la localidad de Villa Madero, perteneciente al municipio de Seybaplaya. Se trató de un buzo que se encontraba depredando molusco.

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De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20 horas de este jueves, 13 de agosto, en la zona antes referida.

Por el momento se desconocen los generales de este individuo, al igual que la causa de su deceso; no obstante, los reportes preliminares indican que sería originario de la localidad de La Joya, municipio de Champotón.

Luego de que el cuerpo fuera llevado hacia la orilla, fue trasladado al Centro de Salud de Villa Madero en la espera del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), encargado de realizar el levantamiento del cuerpo.

JGH

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