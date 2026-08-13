Valeria Marín deja TUDN por voluntad propia y su futuro ya genera expectativa

Después de varios rumores que circulaban en redes sociales, Valeria Marín decidió terminar con las especulaciones y confirmó que ya no continuará en TUDN. La conductora anunció el cierre de una etapa profesional que comenzó en 2019.

La comunicadora eligió sus redes sociales para compartir la noticia y recordar algunos de los momentos más importantes que vivió durante su paso por la empresa, donde participó en transmisiones, coberturas y diferentes proyectos deportivos.

Así anunció Valeria Marín su despedida

A través de Instagram, la presentadora publicó un mensaje en el que explicó que había llegado el momento de cerrar su ciclo en la televisora. En su despedida destacó el aprendizaje y las experiencias que acumuló durante estos años.

Marín aseguró que se marcha con profundo agradecimiento por las oportunidades que recibió y por la confianza que depositaron en ella para formar parte de importantes coberturas deportivas.

Una despedida acompañada de fotografías

El mensaje de Valeria Marín estuvo acompañado por varias imágenes que muestran diferentes momentos de su trayectoria en TUDN. Las fotografías sirvieron como un recorrido por la etapa profesional que ahora llega a su fin.

La conductora recordó así los años en los que estuvo frente a las cámaras y formó parte de transmisiones deportivas, una experiencia que describió como fundamental dentro de su carrera.

¿Por qué Valeria Marín dejó TUDN?

Uno de los principales detalles que llamó la atención es que Valeria Marín decidió cerrar esta etapa por voluntad propia. Su salida no fue presentada como un despido, sino como una determinación personal de dar paso a una nueva etapa profesional.

Hasta ahora, la conductora no ha revelado cuál será exactamente su siguiente proyecto, por lo que su futuro profesional permanece como una de las principales incógnitas para sus seguidores.

Julián Gil habla sobre el futuro de Valeria

Mientras Marín mantuvo la reserva sobre sus próximos planes, su esposo, el actor Julián Gil, compartió un mensaje en el que respaldó la decisión de la conductora.

El también actor destacó la valentía de su esposa para reconocer cuándo era momento de cerrar un ciclo y dejar espacio para nuevas oportunidades dentro de su trayectoria.

¿Cuál será el nuevo proyecto de Valeria Marín?

Por ahora, Valeria Marín no ha confirmado cuál será su próximo destino laboral ni si continuará vinculada a la televisión deportiva. Su esposo también reconoció que desconoce cuál será la siguiente pantalla o proyecto que emprenderá.

La expectativa entre sus seguidores aumenta mientras la conductora prepara el siguiente capítulo de su carrera. Lo único confirmado es que su etapa en TUDN llegó oficialmente a su fin después de siete años.

Un nuevo capítulo para la conductora

Con su salida de TUDN, Valeria Marín deja atrás una etapa marcada por coberturas, transmisiones y experiencias que tuvieron un peso importante en su vida profesional.

Ahora, la conductora tendrá la oportunidad de explorar nuevos caminos, mientras sus seguidores esperan conocer cuál será el nuevo proyecto con el que continuará su carrera.