Banco del Bienestar en Campeche sufre daños; detenido a disposición del MP

Un sujeto fue detenido luego de causar daños al vidrio de una sucursal del Banco del Bienestar, ubicada sobre la prolongación de la calle 59.

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Ante el hecho, los agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio y acordonaron la zona, mientras se esperaba la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para realizar las diligencias correspondientes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizará el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.