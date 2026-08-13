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Campeche / Sucesos

Banco del Bienestar en Campeche sufre daños; detenido a disposición del MP

Un sujeto fue detenido tras causar daños al vidrio de una sucursal del Banco del Bienestar en Campeche; el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de ago de 2026

1 min

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Policía Estatal asegura a hombre tras daños en sucursal bancaria
Policía Estatal asegura a hombre tras daños en sucursal bancaria

Un sujeto fue detenido luego de causar daños al vidrio de una sucursal del Banco del Bienestar, ubicada sobre la prolongación de la calle 59.

El Cristo Negro de San Román tendrá su última exhibición pública el sábado 15 de agosto.

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Ante el hecho, los agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio y acordonaron la zona, mientras se esperaba la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para realizar las diligencias correspondientes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizará el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.

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