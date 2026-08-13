Cristian Castro revela sus planes tras terminar la preparatoria

La noticia del momento en el mundo del espectáculo, es que a sus 51 años, el cantante Cristian Castro compartió que logró terminar sus estudios de preparatoria. Incluso, el día de ayer, se mostró de lo más orgulloso por alcanzar esta meta en su vida, por lo que fue por su certificado.

Luciendo un traje negro, Cristian Castro compartió el emotivo momento de su graduación. Por medio de un video que fue filtrado en las redes sociales del matutino ‘Sale, El Sol’, donde se pueden escuchar las primeras palabras del cantante tras su logro académico.

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“(Estoy) muy contento, estoy feliz. Muy amables todos por venir, por su interés”.

¿Cuáles son los planes que tiene Cristan Castro para su futuro?

Además, el artista aseguró que desea seguir estudiando, por lo que cuando se le cuestionó si dejara de cantar para enfocarse 100% a sus estudios, comentó lo siguiente:

“Ojalá que ya puede dedicarme más a mi carrera como estudiante y también seguir sacando canciones”.

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El hijo de Verónica Castro busca la forma de poder seguir con su música y compaginar su carrera con sus estudios, también reveló que todavía no tiene clara la carrera que le gustaría cursar.

Por otra parte, la actriz Verónica Castro, estuvo acompañando a su famoso hijo en todo momento, por lo que también se pronunció muy emocionada por este logro, revelando en una entrevista con la prensa que los estudios son algo muy importante para ella.

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