Catean lujosa torre de departamentos en la SM 11 Cancún por presunto narcomenudeo

Un operativo de cateo fue realizado la mañana de este jueves en una lujosa torre de departamentos, en una zona residencial de la Supermanzana 11, en una investigación por presuntas actividades de narcomenudeo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezaron la movilización en el edificio denominado Icono, ubicado en la avenida Contoy, entre las avenidas Tulum y Acanceh, en donde revisaron uno de los departamentos en cumplimiento de una orden de cateo otorgada por un Juez de Control.

Los policías de investigación contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, quienes resguardaron el exterior del conjunto residencial.

De manera preliminar se indicó que los agentes encontraron evidencias de actividades ilícitas y con esto procedieron al aseguramiento del departamento que fue revisado, sin que se haya brindado información sobre el origen de la investigación.