Iga Swiatek celebra con su perro tras ganar en Toronto y manda mensaje a sus detractores

El festejo de Iga Swiatek tuvo un invitado muy especial. Después de conquistar el WTA 1000 de Toronto, la tenista polaca regresó a la cancha acompañada por su perro para compartir uno de los momentos más importantes de su temporada.

Swiatek, actualmente número ocho del mundo, consiguió el título después de imponerse con autoridad ante Elena Rybakina, segunda clasificada del ranking mundial, en una final que le permitió levantar su primer trofeo del año.

Iga Swiatek vuelve a celebrar un título

El campeonato en Toronto llegó después de varios meses complicados para la tenista, quien había recibido numerosas críticas y comentarios negativos en redes sociales.

Por eso, el triunfo tuvo un significado especial para la tenista polaca, que durante la ceremonia de premiación reconoció que no había sido sencillo afrontar las opiniones que surgieron alrededor de su desempeño.

El mensaje de Swiatek contra el odio en redes

Con el trofeo en sus manos, Iga Swiatek aprovechó los micrófonos para hablar sobre los momentos difíciles que atravesó y destacó la importancia de mantenerse enfocada en su trabajo.

La campeona también dedicó su victoria a las personas que han sido juzgadas injustamente o que han tenido que enfrentar comentarios de odio en internet.

Su mensaje buscó recordar que las críticas no deben convertirse en un obstáculo para quienes continúan trabajando por sus objetivos.

“Estos últimos meses no han sido fáciles”

Durante la premiación, Swiatek explicó que el campeonato tenía un valor especial debido a todo lo ocurrido durante los últimos meses.

La polaca reconoció el respaldo de las personas que han permanecido a su lado y destacó que pudo concentrarse nuevamente en mejorar su tenis pese a la presión y los comentarios externos.

Su perro se robó parte de la celebración

Después de recibir el trofeo, la campeona protagonizó una de las imágenes más llamativas de su festejo al aparecer en la cancha junto a su perro.

La escena rápidamente llamó la atención de los aficionados, que pudieron verla disfrutar del título de una manera mucho más personal y relajada después de una semana de grandes resultados.

Swiatek recupera confianza rumbo al US Open

El triunfo en Toronto también representa un impulso importante para la polaca de cara a la siguiente parte de la temporada. La victoria ante Rybakina le permitió recuperar posiciones dentro del Top 5 del ranking mundial.

Ahora, Swiatek afrontará la gira estadounidense con mayor confianza y con el US Open como uno de sus principales objetivos.

Entre un título que necesitaba, un mensaje dirigido a sus detractores y una celebración junto a su perro, Iga Swiatek cerró en Toronto una semana que puede representar un nuevo comienzo en su temporada.