Bomberos de Cancún apagaron un incendio en una casa de la Supermanzana 24 de Cancún

Un incendio puso en riesgo a los integrantes de una familia en el transcurso de la madrugada en la Supermanzana 24, en donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

Los “traga-humos” localizaron el origen del fuego en la parte posterior de la vivienda y procedieron con el inicio de las labores de combate, control y sofocación, con lo que evitaron que el incendio se propagara a otras partes del inmueble.

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Las llamas ocasionaron daños en diversos objetos y en una parte de la habitación, así como afectaciones por humo y calor en paredes, techo, puertas y ventanas.

Los bomberos reportaron que ninguna persona resultó con lesiones, sin que se pudiera precisar las causas que originaron el siniestro.