Reparte Instituto Electoral de Campeche 32 mdp entre ocho partidos

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó la redistribución de 32 millones 542 mil 36 pesos del financiamiento público para los partidos políticos acreditados, luego de la aprobación del registro de Somos México el pasado 20 de julio. El ajuste corresponde al segundo semestre de 2026 e incluye recursos para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, sostenimiento de oficinas y representación política.

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche (LIIPEC), el financiamiento de julio a diciembre quedó distribuido entre ocho partidos. Morena recibirá 9 millones 333 mil 14 pesos, la mayor asignación; Movimiento Ciudadano, 7 millones 783 mil 931; PRI, 4 millones 252 mil 647; PAN, 3 millones 141 mil 775; PT, 2 millones 819 mil 695; PVEM, 2 millones 695 mil 394; Partido Paz, 743 mil 646, y Somos México, 689 mil 334 pesos.

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El artículo 100 de la LIIPEC establece que los partidos nacionales o locales que obtengan su registro después de la última elección, así como aquellos que mantengan su registro pero carezcan de representación en el Congreso estatal, tienen derecho a recibir financiamiento público. Bajo esta disposición, Partido Paz y Somos México recibirán recursos durante el segundo semestre de 2026. Para actividades ordinarias permanentes y específicas, cada uno tendrá una asignación de 541 mil 300 pesos.

La incorporación de Somos México modificó el esquema de prerrogativas entre las fuerzas políticas acreditadas ante el IEEC, permitiendo incluir al nuevo partido en la distribución prevista por la legislación electoral estatal.

Durante la misma sesión se dieron a conocer las representaciones suplentes de los partidos políticos. María Geraldine Rosado Basurto fue presentada por Partido Paz; Claudia Romero Martínez asumió la representación suplente de Somos México, tras la salida de Víctor “N”, y Hugo Mauricio Calderón Arriaga fue designado por el PVEM.