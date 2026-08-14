Semar y Profepa refuerzan vigilancia contra la pesca furtiva en Yucatán

La pesca furtiva vuelve a estar en la mira en Yucatán. La Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acordaron reforzar los patrullajes marítimos y las inspecciones a embarcaciones para frenar la captura ilegal de especies y proteger el sustento de cientos de familias que dependen del mar.

La medida responde a las denuncias recurrentes de comunidades pesqueras, que señalan el ingreso de embarcaciones procedentes de Tabasco y de algunos puntos de Campeche para realizar capturas clandestinas en aguas yucatecas.

Entre los principales focos de preocupación se encuentra la extracción de pulpo durante la veda y la captura ilegal de mero, pepino de mar y caracol rosado, recursos sometidos a medidas de protección debido a la presión que enfrentan sus poblaciones.

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Los pescadores han advertido que quienes operan al margen de la ley tampoco respetan las tallas mínimas, por lo que extraen ejemplares que aún no alcanzan condiciones adecuadas para su aprovechamiento. Esto representa un golpe directo a la reproducción de las especies y puede comprometer las próximas temporadas.

Tras el pepino de mar

Uno de los recursos que mayor preocupación genera es el pepino de mar, cuya extracción permanece prohibida debido al fuerte deterioro de sus poblaciones en el litoral estatal.

Pese a ello, continúan reportándose capturas clandestinas y la posterior comercialización del producto fuera de los canales legales, incluso en redes sociales y plataformas digitales.

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El problema no sólo afecta al ecosistema, también golpea a los pescadores que respetan vedas, tallas y temporadas autorizadas, al colocarlos en desventaja frente a quienes obtienen producto de manera ilícita

Medidas acordadas

Durante una reunión de trabajo, personal de la IX Zona Naval y representantes de la Profepa acordaron desplegar acciones conjuntas para intensificar la vigilancia en el litoral.

Los operativos contemplarán patrullajes marítimos e inspecciones a embarcaciones para detectar actividades relacionadas con la pesca ilegal y verificar que los tripulantes cumplan con las disposiciones ambientales y pesqueras.