Personas privadas de la libertad en Campeche acceden a credencial para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche realizó la primera visita al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén para incorporar al padrón electoral a cinco personas privadas de la libertad.

La jornada estuvo a cargo de la encargada de despacho de la Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche, Itzel Aguilar Ambrocio. Precisó que el objetivo es facilitar el acceso a la credencial para votar con fotografía como documento oficial de identificación, con lo que el organismo electoral reforzó las medidas destinadas a garantizar el derecho a la identidad de las personas recluidas.

El empadronamiento se efectuó en el marco del próximo convenio entre el INE y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Dicho acuerdo establecerá las bases para dar continuidad a los trámites relacionados con la incorporación al Registro Federal de Electores y la posterior entrega de credenciales.

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La medida contempla la atención de las personas privadas de su libertad, de acuerdo con su situación jurídica y las disposiciones aplicables. El propósito es ampliar la cobertura de los servicios de identificación dentro de los centros penitenciarios de la Entidad.

El INE Campeche ha establecido distintos procedimientos para atender a las personas en prisión preventiva y garantizar sus derechos político-electorales. Estas acciones también contemplan a las personas sentenciadas, para quienes el trámite tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y ejercicio del derecho a la identidad.

La atención se lleva a cabo mediante Módulos Móviles de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores, con el respaldo de las autoridades penitenciarias. De esta forma, las condiciones de reclusión no representan un impedimento para obtener un documento oficial de identificación.

La credencial para votar constituye uno de los principales documentos de identificación oficial para las y los ciudadanos mexicanos. Su utilidad trasciende el ámbito electoral, debido a que distintas dependencias gubernamentales e instituciones privadas la solicitan para acceder a servicios, trámites y procedimientos.

Por ello, el INE considera prioritario acercar sus servicios a sectores que enfrentan condiciones particulares para obtener documentos oficiales. La atención dentro de los centros penitenciarios representa una alternativa para reducir barreras y fortalecer el derecho a la identidad.