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Resultados fútbol hoy 14 de agosto de 2026 y marcadores de todos los partidos del viernes

La Liga MX Femenil y la Liga Expansión MX en el Apertura 2026 pondrán al país a disfrutar de una buena tarde noche de fútbol.

Por Redacción Por Esto!

14 de ago de 2026

1 min

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El fútbol no se detiene y este viernes 14 de agosto de 2026 la pelota sigue rodando: resultados y marcadores.
El fútbol no se detiene y este viernes 14 de agosto de 2026 la pelota sigue rodando: resultados y marcadores. / Foto: Cuarto Oscuro

Este viernes 14 de agosto de 2026 no solo es el inicio de la quincena, también es el día perfecto para sentarte a ver los resultados de todos los partidos de fútbol, y es que la actividad tiene para todos los gustos y aficiones. Las ligas en Europa no paran y este día fue turno de las de Portugal y Países Bajos, en México la Liga Expansión MX y la Liga MX Femenil también tendrán minutos de juego. En España, en Italia y Argentina tampoco dejó de rodar el balón.

Quédate en Por Esto! y consulta todos los resultados y marcadores del fútbol a lo largo y ancho del Mundo. Conoce si tus equipos favoritos ganaron y a qué hora son los siguientes. No te pierdas ni un solo detalle a través de nuestro sitio y revisa en vivo y en directo cómo quedaron.

Resultados Actualizados - 14 de Agosto de 2026
🏆 Partidos Amistosos TOP
Olympique Marseille 1 - 2 Atlético de Madrid FIN
Atalanta 1 - 0 Athletic Club FIN
🏆 Clausura Argentina
Racing Club 0 - 1 Banfield 50'
🏆 Primera Chile
Univ. Concepción 0 - 2 La Serena 80'
🏆 Segunda División (España)
Real Sociedad B 0 - 1 CD Castellón FIN
🏆 Coppa Italia
Parma 2 - 0 Catania FIN
Cagliari 1 - 0 SS Arezzo FIN
AC Monza 3 - 0 Avellino FIN
Fiorentina 4 - 1 Benevento FIN
🏆 Liga Portugal Betclic
Sporting CP 3 - 2 Vitória Guimarães FIN
🏆 Eredivisie
SC Telstar 1 - 3 Sparta Rotterdam FIN
🏆 Championship (Inglaterra)
Wolves 2 - 2 Blackburn Rovers FIN
🏆 Liga Turca (Süper Lig)
Galatasaray SK 2 - 2 Corum FK FIN
🏆 Superliga China
Shandong Taishan 3 - 1 Qingdao Hainiu FIN
Wuhan Three Towns 2 - 3 Shanghái Port FIN
Qingdao West Coast 0 - 0 Chongqing Tonglianglong FIN

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