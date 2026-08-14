Resultados fútbol hoy 14 de agosto de 2026 y marcadores de todos los partidos del viernes

Este viernes 14 de agosto de 2026 no solo es el inicio de la quincena, también es el día perfecto para sentarte a ver los resultados de todos los partidos de fútbol, y es que la actividad tiene para todos los gustos y aficiones. Las ligas en Europa no paran y este día fue turno de las de Portugal y Países Bajos, en México la Liga Expansión MX y la Liga MX Femenil también tendrán minutos de juego. En España, en Italia y Argentina tampoco dejó de rodar el balón.

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