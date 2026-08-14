Resultados fútbol hoy 14 de agosto de 2026 y marcadores de todos los partidos del viernes

Este viernes 14 de agosto de 2026 no solo es el inicio de la quincena, también es el día perfecto para sentarte a ver los resultados de todos los partidos de fútbol, y es que la actividad tiene para todos los gustos y aficiones. Las ligas en Europa no paran y este día fue turno de las de Portugal y Países Bajos, en México la Liga Expansión MX y la Liga MX Femenil también tendrán minutos de juego. En España, en Italia y Argentina tampoco dejó de rodar el balón.
Quédate en Por Esto! y consulta todos los resultados y marcadores del fútbol a lo largo y ancho del Mundo. Conoce si tus equipos favoritos ganaron y a qué hora son los siguientes. No te pierdas ni un solo detalle a través de nuestro sitio y revisa en vivo y en directo cómo quedaron.
🏆 Partidos Amistosos TOP
|Olympique Marseille
|1 - 2
|Atlético de Madrid
|FIN
|Atalanta
|1 - 0
|Athletic Club
|FIN
🏆 Clausura Argentina
|Racing Club
|0 - 1
|Banfield
|50'
🏆 Primera Chile
|Univ. Concepción
|0 - 2
|La Serena
|80'
🏆 Segunda División (España)
|Real Sociedad B
|0 - 1
|CD Castellón
|FIN
🏆 Coppa Italia
|Parma
|2 - 0
|Catania
|FIN
|Cagliari
|1 - 0
|SS Arezzo
|FIN
|AC Monza
|3 - 0
|Avellino
|FIN
|Fiorentina
|4 - 1
|Benevento
|FIN
🏆 Liga Portugal Betclic
|Sporting CP
|3 - 2
|Vitória Guimarães
|FIN
🏆 Eredivisie
|SC Telstar
|1 - 3
|Sparta Rotterdam
|FIN
🏆 Championship (Inglaterra)
|Wolves
|2 - 2
|Blackburn Rovers
|FIN
🏆 Liga Turca (Süper Lig)
|Galatasaray SK
|2 - 2
|Corum FK
|FIN
🏆 Superliga China
|Shandong Taishan
|3 - 1
|Qingdao Hainiu
|FIN
|Wuhan Three Towns
|2 - 3
|Shanghái Port
|FIN
|Qingdao West Coast
|0 - 0
|Chongqing Tonglianglong
|FIN