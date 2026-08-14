¡También en España! Temblor de magnitud 5.2 sacude a Granada; se siente en al menos ocho provincias

La actividad sísmica se ha intensificado en diferentes partes del planeta. Tras el terremoto de 7.7 en Indonesia, un sismo de 5.2 sorprendió durante la madrugada de este sábado a los habitantes de diferentes provincias de España.

Principalmente en Granada, el movimiento se sintió de manera muy importante, provocando daños materiales a algunos edificios que registraron desprendimientos en fachadas y también algunas calles fracturadas.

#Internacional I Se registra un sismo en España de magnitud 5.2, sacude Granada y deja daños materiales 🇪🇸 pic.twitter.com/g6aDG9AKbU — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) August 15, 2026

El epicentro del sismo se localizó en Alhendín, aproximadamente a unos 10 kilómetros de profundidad. Se sintió en las provincias de Granada, Jaén, Almería, Málaga, Córdoba, Ciudad Real y Albacete, así como en la capital española: Madrid, donde fue captado con menor intensidad.

Trascendió que el servicio de emergencias recibió más de 80 notificaciones relacionados con el sismo. La Junta de Andalucía activó el nivel 1 de emergencia y el operativo de respuesta ante la posibilidad de que haya otros movimientos o emergencias.