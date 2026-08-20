Trump ondeará la bandera verde de IndyCar en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será una de las figuras principales del nuevo evento de IndyCar en Washington D.C., donde realizará una exhibición previa a la carrera antes de dar la señal de salida con la bandera verde del Freedom 250 Grand Prix.

La competencia, que forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, fue impulsada desde meses atrás por la administración de Trump, quien en enero firmó una orden ejecutiva para apoyar la realización de esta carrera urbana.

Antes del inicio oficial de la prueba, Trump recorrerá el circuito a bordo de “The Beast”, la reconocida limusina presidencial blindada, en un trayecto que será acompañado por la comitiva oficial y contará también con la presencia de Melania Trump.

El recorrido presidencial será considerado una “vuelta de honor” y no será la primera ocasión en que Trump participa en eventos automovilísticos de alto perfil. Anteriormente estuvo presente en las 500 Millas de Daytona en 2020 y 2025, además del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en 2024.

La ceremonia de salida tendrá como protagonista al mandatario estadounidense, quien ondeará la bandera verde para iniciar la competencia, mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, será el encargado de mostrar la bandera a cuadros al final de la jornada.

El circuito urbano de Washington D.C. tendrá una extensión de 1.7 millas (2.7 kilómetros) y llevará a los pilotos por zonas emblemáticas de la capital estadounidense, pasando cerca de sitios como los Archivos Nacionales, la Galería Nacional de Arte y el Museo Nacional del Aire y el Espacio.

El trazado temporal también tendrá como escenario algunos de los monumentos más representativos de la ciudad, incluyendo el Capitolio de Estados Unidos y el Monumento a Washington, que funcionarán como fondo visual para la carrera.

Debido al evento, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció restricciones temporales en el espacio aéreo cercano al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, con un cierre programado entre las 10:15 y las 13:15 horas del Este de Estados Unidos.

El Freedom 250 Grand Prix contará con una competencia de 147 vueltas, en una jornada donde el automovilismo, la política y la celebración nacional se unirán en uno de los eventos más llamativos del calendario de IndyCar.