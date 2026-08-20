Andrés Guardado se suma al proyecto de Rafa Márquez: será auxiliar de la Selección Mexicana

El regreso de Andrés Guardado a la Selección Mexicana está cada vez más cerca, aunque ahora desde una nueva faceta. El histórico mediocampista mexicano llegó a un acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para integrarse como auxiliar técnico del nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez.

De acuerdo con fuentes consultadas, el “Principito” será parte del cuerpo técnico del Tricolor durante el ciclo 2026-2030, con miras al siguiente proceso mundialista.

El acuerdo está pendiente únicamente de la firma del contrato, después de que se resolvieran los últimos detalles relacionados con sus derechos de imagen.

Guardado será el segundo auxiliar de Rafa Márquez

El exjugador de equipos como Atlas, Deportivo La Coruña, PSV Eindhoven y Real Betis se convertirá en el segundo asistente de Márquez.

El cuerpo técnico del entrenador mexicano ya cuenta con:

Vidal Paloma — auxiliar técnico español.

— auxiliar técnico español. Andrés Guardado — segundo auxiliar.

— segundo auxiliar. Pol Lorente — preparador físico.

— preparador físico. Fran de Alva — preparador físico.

— preparador físico. Xavier Calvo — preparador físico.

Además, continúa en negociación la posible llegada del español Juan Manuel Lillo como tercer asistente técnico.

¿Qué aportará Andrés Guardado al Tri?

La incorporación del ex capitán mexicano responde principalmente a su liderazgo y experiencia dentro del vestidor.

Guardado es considerado una figura de respeto para la nueva generación de futbolistas mexicanos, después de una carrera internacional que incluyó:

Cinco participaciones en Copas del Mundo.

Más de 180 partidos con la Selección Mexicana.

Experiencia en ligas de alto nivel en Europa.

Además de su conocimiento como jugador, Guardado ya tuvo acercamiento con la dirección técnica al trabajar en las fuerzas básicas del Real Betis, donde comenzó su transición hacia los banquillos.

El proyecto de Rafa Márquez busca combinar experiencia europea con conocimiento del futbol mexicano.

La FMF también analiza la llegada de especialistas en áreas específicas, entre ellos:

Bernardo Cueva , experto en estrategia de balón parado del Chelsea.

, experto en estrategia de balón parado del Chelsea. Un entrenador de porteros, donde inicialmente apareció el nombre de Alfredo Talavera como candidato.

La intención es construir un equipo de trabajo amplio para desarrollar al Tri durante el próximo ciclo.

La llegada de Andrés Guardado representa la unión de dos generaciones históricas de la Selección Mexicana.

Mientras Rafa Márquez será el encargado de liderar el nuevo proceso desde el banquillo, Guardado aportará la experiencia de quien fue capitán del equipo nacional durante varios años.

El objetivo será construir una selección competitiva rumbo al Mundial de 2030, con una estructura más cercana entre cuerpo técnico y jugadores.