Clima en Campeche viernes 21 de agosto: Regresan las lluvias por el paso de una onda tropical

Después de una disminución temporal en las precipitaciones, las lluvias regresarán con mayor intensidad a Campeche durante este fin de semana, debido al paso de dos ondas tropicales y su interacción con un vórtice en niveles superiores de la troposfera.

Noticia Destacada Campeche en alerta por lluvias y tormentas eléctricas

De acuerdo con el pronóstico, la primera onda tropical llegará a la Península de Yucatán entre el viernes 21 y sábado 22 de agosto, mientras que un segundo sistema se aproximará durante el domingo 23, favoreciendo un incremento gradual en el potencial de lluvias y tormentas eléctricas.

La interacción de ambos sistemas con el vórtice ubicado en niveles superiores de la troposfera generará condiciones de inestabilidad en la región, por lo que se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes, principalmente durante el fin de semana.

Los acumulados podrían alcanzar de 50 a 75 milímetros de manera puntual, además de que algunas de las tormentas podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica y turbonadas.

Incluso, debido a la intensidad de las tormentas, no se descarta la caída de granizo de manera muy localizada en algunos puntos de la Península de Yucatán.

¿Qué días lloverá en Campeche?

El incremento de las precipitaciones comenzaría a sentirse desde este viernes 21 de agosto, con la llegada de la primera onda tropical. Para el sábado 22 continuarán las condiciones favorables para lluvias y tormentas eléctricas.

El panorama se mantendrá durante el domingo 23 de agosto, cuando se prevé la aproximación de una segunda onda tropical, que reforzará nuevamente la inestabilidad sobre la región.

Por ello, quienes tengan actividades programadas al aire libre durante sábado y domingo deberán mantenerse pendientes de las condiciones meteorológicas, ya que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas por ráfagas fuertes de viento y actividad eléctrica.

Advierten por posibles encharcamientos e inundaciones

La cantidad de lluvia prevista podría generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables, especialmente en aquellos puntos donde las precipitaciones sean más intensas o se prolonguen durante varias horas.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones durante las tormentas, evitar transitar por calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades de Protección Civil.

De esta manera, el panorama para Campeche apunta a un fin de semana lluvioso, con un aumento gradual de las precipitaciones desde el viernes y condiciones que podrían prolongarse durante sábado y domingo por el paso consecutivo de las dos ondas tropicales.

JGH