Atlético Morelia y Correcaminos alzan la voz por el ascenso: “El futbol es de todos”

El futbol mexicano volvió a poner sobre la mesa uno de sus debates más importantes luego de que Atlético Morelia utilizara su partido frente a Correcaminos para lanzar un mensaje en favor del regreso del ascenso y descenso.

Previo al encuentro disputado en el Estadio Morelos, los jugadores del equipo local aparecieron en la cancha con playeras negras que mostraban una frase contundente: “El futbol es de todos, ¡sí al ascenso!”, en una acción que llamó la atención de aficionados y seguidores del balompié nacional.

La protesta simbólica tuvo como objetivo expresar el respaldo hacia un sistema deportivo donde los clubes puedan aspirar a subir de categoría mediante sus resultados dentro del terreno de juego, una petición que ha sido impulsada por diferentes equipos y sectores del futbol mexicano.

Más allá del resultado del partido, el momento previo al inicio del encuentro se convirtió en un mensaje de unidad alrededor de la idea de recuperar mayores oportunidades de competencia para las instituciones que participan en las divisiones inferiores.

Con este acto en el Estadio Morelos, Atlético Morelia y Correcaminos se sumaron a las voces que consideran necesario recuperar el ascenso en México como una vía para fortalecer la competencia y ampliar las oportunidades dentro del futbol profesional.